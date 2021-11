Aktion im Rathaus : Weihnachts-Wunschbaum wird aufgestellt

Wermelskirchen Im Rathaus können Wünsche von Kindern aus sozial benachteiligten Familien erfüllt werden. Bis 13. Dezember können Geschenke im Wert bis zu 25 Euro gepackt und abgegeben werden.

In vielen Städten ist der Weihnachts-Wunschbaum eine liebgewonnene Tradition. Jetzt hat man sich auch im Rathaus entschieden, den „Wermelskirchener Weihnachts-Wunschbaum“ zu organisieren und diesen als Tradition ins Stadtleben zu integrieren. „Wir würden gerne dabei helfen, dass sich auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien zum Fest darüber freuen können, dass sie einen Wunsch zu Weihnachten erfüllt bekommen“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Das Fest soll für alle voller Freude sein.“

Wie funktioniert der „Wermelskirchener Weihnachts-Wunschbaum“ ? Der Kinderschutzbund, die Tafel, der Verein „Radieschen“, das Jugendbüro und die Evangelische Jugendhilfe Bergisch Land haben die Wünsche von Kindern bis 14 Jahre, deren Familien sich nur wenig zum Weihnachtsfest gönnen können, notiert und gesammelt. Dafür haben die Vereine und Einrichtungen jeweils drei nummerierte Karten pro Kind von der Stadt bekommen: eine Abholkarte, eine anonymisierte (nur mit Nummer) sowie eine, auf der Name, Adresse und der Wunsch im Wert bis zu 25 Euro notiert ist.

In der kommenden Woche werden die anonymisierten Karten, auf denen nur Geschlecht, Alter und Wunsch des Kindes notiert sind, in den „Weihnachts-Wunschbaum“ im Foyer des Rathauses gehängt. Dort können sich Bürger eine (oder mehrere) Karte vom Baum abholen, um den Wunsch zu erfüllen. Der Weihnachtswunsch soll dann als Geschenk verpackt und mit der Karte beklebt im Rathaus bis zum 13. Dezember abgegeben werden. Rechtzeitig vor Weihnachten werden die Geschenke dann von den Institutionen an die Kinder ausgegeben und verteilt.