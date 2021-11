Aktion für bedürftige Kinder in Wermelskirchen : Weihnachts-Wunschbaum mit hunderten Wunschkarten bestückt

Wermelskirchen Die Bürger in Wermelskirchen sind ab Donnerstag dazu aufgerufen, bedürftigen Kindern einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Rund 400 Karten, auf denen diese geschrieben sind, hängen an dem neuen Weihnachts-Wunschbaum im Foyer des Rathauses.

Ein 14-jähriger Junge wünscht sich einen Haarschnitt. Eine Sechsjährige träumt von Fußballschuhen in Größe 32. Rund 400 Kindern und Jugendlichen hat ein Bündnis aus Stadt, Vereinen und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald die Möglichkeiten gegeben, einen Weihnachtswunsch aufzuschreiben. „Es gibt Kinder, die keine oder nur ganz wenige Geschenke unter dem Baum finden“, sagt Rainer Bleek, Vorsitzender des Vereins Radieschen. In Deutschland lebe rund jedes vierte Kind in Armut. Und auch in Wermelskirchen gebe es bedürftige Kinder und Jugendliche. Über den Kinderschutzbund, die Evangelische Kinder- und Jugendhilfe, das Katholische Jugendbüro und den Verein Radieschen wurden eben diese Kinder um ihren Wunsch gebeten. „Wir haben uns sehr über die Begeisterung bei den Vereinen und Institutionen über diese Aktion gefreut“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück.