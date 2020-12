Gottesdienste am Heiligen Abend in Wermelskirchen : Weihnachten mal anders feiern

Wermelskirchen Die Gemeinden in Wermelskirchen haben sich inzwischen festgelegt, wie über die Festtage gefeiert werden kann. Hier eine Übersicht.

Gestreamte Festgottesdienste und bunte Aktionen ohne Kontakt statt volle Kirchen am Heiligen Abend: Viele Gemeinden haben ihre Angebote wegen des Lockdowns noch mal überarbeitet. Ein Überblick:

● Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen: Alle Präsenzgottesdienste fallen aus. Es gibt Alternative Angebote. 1. Stadtkirche: Gottesdienst per Live-Stream (www.ekwk.de) um 18.30 Uhr; Weihnachtsgottesdienst in der Tüte zum Abholen auf dem Kirchplatz für Familien und alle anderen Interessierten von 14 bis 16 Uhr. Jugendreferent Joe Momper lädt am 23. Dezember zu Einzelgesprächen in der Jugendetage ein – Anmeldung unter Telefon 0157 702022412. 2. Hünger: Weihnachtsgottesdienst in der Tüte zum Abholen, ab 14 Uhr; Krippenweg mit fünf Krippen, Start am Gemeindehaus; ab 4. Advent bringt der Bezirk Gottesdienst-CDs zu den Menschen – Anfragen nimmt Pfarrerin Conrad entgegen. 3. Tente: Online-Familienweihnacht zu Heilig Abend. 4. Unterburg: Online-Familiengottesdienst. 5. Eipringhausen: Alle Interessierten sind eingeladen, ab dem 4. Advent den großen Christbaum vor dem Gemeindehaus mit eigenen Schmuckstücken zu schmücken. Die Stadtkirche und die Gotteshäuser in Hünger und Unterburg sind zum Gebet geöffnet.

● Evangelische Kirchengemeinde Dhünn: Drei Online-Festgottesdienste (www.evangelischekirchengemeindedhuenn.de) – für Familien, Jugendliche und mit klassischen Elementen der Christvesper. Am alten Pastorat können ab dem 2. Weihnachtstag gestaltete Fenster betrachtet werden.

● Evangelische Kirchengemeinde Dabringhausen: Zwei Open-Air-Gottesdienste im kleinen Kreis für die Dabringhausener; Online- Weihnachts-Podcast „Innehalten“ (www.ekdab.de).

● Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus: Die Gemeinde hat inzwischen auch alle Präsenzgottesdienste bis Januar abgesagt; Onlinegottesdienste (www.hilgen-neuenhaus.de) an Heiligabend: um 15 Uhr für die Kleinsten, Christvesper um 17 Uhr, Christmette um 23 Uhr.

● Katholische Kirchengemeinde: Die Präsenzgottesdienste in St. Michael sind ausgebucht, sie finden um 14, 15.30, 17 und 22 Uhr statt. Die Präsenzgottesdienste in St. Apollinaris in Grunewald finden um 14, 15.30, 17 und 19 Uhr statt – am Freitagvormittag gab es für die 19 Uhr-Messe noch zwei freie Plätze. Anmeldung: www.gl-gutes-leben.de.

● GZD Dabringhausen: Online-Gottesdienst mit der Beteiligung vieler Gemeindegruppe, zu sehen an Heiligabend ab 0 Uhr (www.gzd-online.org).

● EFG Neuschäferhöhe: Gottesdienst per Live-Stream um 16 Uhr.

- Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Neuenflügel: Online-Gottesdienst an Heiligabend (www.efg-neuenflügel.de).

● Christliche Versammlung Schillerstraße: Gottesdienst um 16 Uhr, nur mit vorheriger Anmeldung per Mail an info@cv27.de.

● Treffpunkt Hoffnung: Online-Gottesdienst um 16 Uhr (www.treffpunkt-hoffnung-wermelskirche.de).