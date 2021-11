Spendenaktion in Wermelskirchen : Weihnachten im Schuhkarton

Wermelskirchen „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Aktion, die seit vielen Jahren Kindern, die sonst keine Geschenke zu Weihnachten bekommen würden, eine Freude macht. Auch dieses Jahr können Wermelskirchener mit individuell zusammengestellten Geschenkpaketen Hoffnungsgeschichte schreiben.

„Jeder Beitrag – ob klein oder groß – ist eine Investition in das Leben von Kindern. Die fertigen Päckchen können in der Abgabewoche vom 8. bis 15. November zur Abgabestelle gebracht werden. In unserer Region gibt es fünf davon“, sagt Jennifer Thomas , Sammelstellenleiterin für Wermelskirchen .

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder auch die krisengeschüttelte Ukraine. Fast neun Millionen Kinder, die in schwierigen Lebenssituationen aufwachsen, durften sich in den vergangenen Jahren über ein Geschenkpaket von „Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum freuen – 1510 Kartons kamen aus Wermelskirchen.