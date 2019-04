Nach Wasserschaden : Weicht der Mai-Tanz in die Mehrzweckhalle aus?

Der Wasserschaden im Bürgerzentrum ist zu groß: Der Tanz in den Mai kann dort auf keinen Fall stattfinden. Foto: RP/Solveig Pudelski

Wermelskirchen Als alternativen Standort kann sich der Wermelskirchener Veranstalter, der seine Agentur Steinke-Events nebenberuflich betreibt, zähneknirschend die Mehrzweckhalle in Dabringhausen vorstellen.

Für die Stadt Wermelskirchen scheint klar zu sein: Der geplante Tanz-in-den-Mai-Abend am 31. April im Bürgerzentrum kann aufgrund der Folgen des bekannten Wasserschadens nicht stattfinden. Das teilte die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit. Demnach sei der Veranstalter selbst vor Ort gewesen, um sich über die Schadenslage zu informieren und sich ein Bild davon zu verschaffen, dass „Säle und Foyer nicht nutzbar“ seien.

Ganz so einfach sieht es der Tanz-in-den-Mai-Macher Chris Steinke nicht: „Mit ein paar Einschränkungen kann ich leben. Es gibt Lösungen und Mögichkeiten und darüber habe ich mit der Stadt vor Ort bei der Besichtigung gesprochen.“ Er könne beispielsweise das Foyer durch eine eigene Lichtanlage beleuchten, abgeschraubte Notausgangsschilder könne er anbringen und die gebohrten Löcher im Parkett des Saals sicher abdecken. Steinke, der die Tanz-in-den-Mai-Party bereits mehrfach mit bis zu 1000 Besuchern erfolgreich veranstaltet hat, möchte gerne auch in diesem Jahr „im Herzen von Wermelskirchen“ bleiben: „Ich habe ja bereits für die Veranstaltung Geld ausgegeben und Arbeit investiert. Absagen geht nicht so einfach, da hängt für mich ja etwas dran.“

Als alternativen Standort kann sich der Wermelskirchener Veranstalter, der seine Agentur Steinke-Events nebenberuflich betreibt, zähneknirschend die Mehrzweckhalle in Dabringhausen vorstellen. In sozialen Internet-Netzwerken hat er inzwischen eine Umfrage gestartet, ob ebenso seine Gäste mit dieser Variante leben könnten. Darin fragt Steinke, ob bei einem unnutzbarem Bürgerzentrum die Veranstaltung abgesagt oder in die Dabringhausener Mehrzweckhalle verlegt werden soll.

„Wenn ich einen Shuttle-Bus von Wermelskirchen nach Dabringhausen und zurück organisiere, kostet das natürlich zusätzliches Geld und zusätzlichen Aufwand“, betont Chris Steinke, der hauptberuflich als Einzelhändler die „Pfotenbar“ an der Kölner Straße betreibt.