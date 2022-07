Ferienprogramm in Wermelskirchen : Wehmütiger Abschied aus der Kinderstadt

150 Jungen und Mädchen verabschiedeten sich mit einem Tanz von der Kinderstadt und dem Team. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Mit einem bunten Fest endete die Kinderstadt in der Katt-Fabrik am Samstag für diese Saison. Zwei Wochen wurde der Alltag zum Abenteuer.

„Tschüs Kolja“, ruft ein Mädchen und winkt Richtung Zelt. „Es war total schön und ich komme auf jeden Fall wieder“, ergänzt sie dann noch schnell und wischt sich eine kleine Träne aus dem Augenwinkel. Der Abschied fällt ihr schwer. Nach zwei Wochen Kinderstadt ziehen die 150 Jungen und Mädchen und rund 40 Betreuer am Samstagmittag aus – nicht ohne vorher nochmal zusammen zu feiern.

„Ich werde die Kinderstadt total vermissen“, sagt auch Mira (8), die ihre Familie gerade durch die Bauwerke und Gemälde führt, die in den ersten beiden Ferienwochen entstanden sind. Am Anfang sei ihr die Freiheit, einfach tun und lassen zu können, was sie will, etwas schwer gefallen, sagt die Achtjährige, die zum ersten Mal bei der Kinderstadt dabei war. „Aber dann war es einfach nur noch gut“, ergänzt sie. Eigentlich habe sie die meiste Zeit getanzt. Einfach, weil sie das so gerne machen und dann richtig in ihrem Element sei. Ihr Mutter, Linda Inden, lauscht den Worten ihrer Tochter nach zwei Wochen Kinderstadt. „Sie ist jeden Tag müde nach Hause gekommen“, erzählt sie, „und sie ist jeden Morgen wieder gerne hingegangen.“ Sie habe den Eindruck, die Zeit habe ihrer Tochter richtig gut getan. „Der Alltag wurde zum Abenteuer“, sagt Linda Inden, „und nach Corona konnten die Kinder endlich mal wieder Gemeinschaft erleben und soziale Kontakte aufnehmen.“

Das hat auch das große Team der Kinderstadt um Kolja Pfeiffer so erlebt: „Das ist meine achte Kinderstadt“, stellt er beim Abschiedsnachmittag am Samstag fest, „und ich finde: Kinderstadt ist immer notwendig, nicht nur jetzt.“ Nach drei Jahren Corona-Pause war die Freude dann aber doch umso größer: Viele neue Kinder und viele neue Mitarbeiter seien diese Jahr dabei gewesen. Man habe sich erstmal „eingrooven“ müssen. „Aber dann hatten wir eine schöne Stimmung“, sagt Kolja Pfeiffer im Rückblick, „es war ganz entspannt.“ Dazu habe sicher auch das schöne Wetter beigetragen, dass es den Kindern nicht nur ermöglichte, rund um die Katt zu bauen, zu basteln und zu erleben – sondern auch die Ausflüge anzutreten. „Am Anfang kommen die Kinder oft mit vielen Fragen: Darf ich dies? Und kann ich das machen?“, erzählt Pfeifer. Das Team antworte dann: „Mach!“ Viele Kinder, die zum ersten Mal in der Kinderstadt unterwegs seien, bräuchten ein, zwei Tage, um damit umgehen zu können – schließlich seien sie aus ihrem Alltag andere Systeme gewohnt. „Ich wünsche mir, dass sie aus diesen beiden Wochen das mitnehmen, was diesem ganzen freien Spielprojekt zugrunde liegt: Selber denken, selber entscheiden, selber machen“, sagt Kolja Pfeiffer, „wir Erwachsenen werden dann zu den Unterstützern der Kinder.“

Und wohl auch deswegen fällt vielen Jungen und Mädchen der Abschied beim Fest am Samstagnachmittag auch so schwer. „Uns fällt der Abschied auch ein bisschen schwer, aber wir sind auch ziemlich platt“, sagt Kolja Pfeiffer – und verabschiedet sich von einem Jungen und seiner Mutter, die vollbepackt mit Kunstwerken den Heimweg antreten. Andere Kinder sammeln noch ihre Werke ein, andere haben zuvor auf der Bühne ihr Können gezeigt, im kleinen Saal laufen die Kinderstadt-News in Dauerschleife. Viele der Jungen und Mädchen werden zum Abschied für einen Augenblick zum Stadtführer für Eltern und Großeltern – so wir Mira.