Orkantief „Sabine“ : Kitas und weitere Schulen bleiben zu, L 409 gesperrt

Wermelskirchen Im Bergischen Land wird es aufgrund des Sturmtiefs „Sabine“ ungemütlich. Auf die Wetterwarnungen haben die Stadt Wermelskirchen und der Rheinisch-Bergische Kreis reagiert.

Aufgrund der Wetterwarnung bleiben die Schulen und Kitas in Wermelskirchen am Montag, 10. Februar, geschlossen. In den Kitas werden ausreichend Notgruppen eingerichtet. Dies teilte die Stadt mit. Geschlossen sind auch das Bergische Berufskolleg in Wermelskirchen und der Förderschule-Standort an der Schubertstraße. Der Schülerspezialverkehr nach Wermelskirchen fällt aus Sicherheitsgründen ebenfalls aus. Für Schülerinnen und Schüler, die die Schulen dennoch erreichen, ist die Betreuung dort gewährleistet, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.