Wermelskirchener vor Gericht : Unberechtigt auf Schulgelände – Verfahren eingestellt

Wermelskirchen Manchmal mag man sich im ersten Augenblick wundern, welche Kleinigkeiten vor dem Amtsgericht landen. Dann wiederum wird klar, dass die Strafverfolgung auch dieser eher unscheinbaren Delikte nur konsequent ist – zumal, wenn es sich bei den Tätern nicht um der Justiz Unbekannte handelt.

Vor dem Amtsgericht Wermelskirchen mussten sich jetzt zwei 21 und 20-jährige Männer wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Was zunächst durchaus drastisch klingt, relativiert sich, wenn man der Anklageschrift weiter folgt: So sollen die beiden jungen Männer sich am späteren Abend des 31. Januar dieses Jahres unberechtigterweise auf dem Gelände des Städtischen Gymnasiums aufgehalten haben. Dort gilt für Unberechtigte ein Aufenthaltsverbot.