Tipps der Verbraucherzentrale Bergisches Land : So klappt der Wechsel der Krankenkasse

So klappt der Wechsel der Krankenkasse

Bergisches Land Zahlreiche Versicherte müssen in diesem Jahr höhere Beiträge an ihre Krankenkassen zahlen. Die Verbraucherzentrale NRW gibt deshalb Tipps für einen möglichen Wechsel. Wechselwillige sollten beispielsweise Zusatzleistungen im Auge haben.

Der allgemeine Beitragssatz ist bei allen gesetzlichen Krankenkassen gleich. Er liegt einheitlich bei 14,6 Prozent, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW. Darüber hinaus könne jede Krankenkasse einen Zusatzbeitrag erheben, um ihre Kosten zu decken. Bisher haben 19 der 97 gesetzlichen Krankenkassen diesen Zusatzbeitrag erhöht. Der Wechsel zu einer Krankenkasse mit einem niedrigeren Zusatzbeitrag ist für Versicherte die einzige Möglichkeit, Kosten zu senken. Der höchste Zusatzbeitrag liege derzeit bei 1,7 Prozent, bei einigen Betriebskassen sogar bis 2,5 Prozent. Die niedrigsten Zusatzbeiträge würden aktuell bei 0,6 Prozent oder teils sogar bei 0,35 Prozent liegen. Je nach Anstieg und Bruttoeinkommen kann das eine niedrige dreistellige Summe pro Jahr ausmachen, so die Verbraucherzentrale Bergisch Gladbach .

Verbraucherzentrale NRW klagt gegen Sparkasse am Niederrhein

Geldinstitut mit Sitz in Moers

Geldinstitut mit Sitz in Moers : Verbraucherzentrale NRW klagt gegen Sparkasse am Niederrhein

Wenn die Krankenkasse den Zusatzbeitrag erhöht, haben Betroffene ein Sonderkündigungsrecht bis zum Ende des Monats, in dem der neue Zusatzbeitrag gilt. Das gilt unabhängig von der Dauer der Mitgliedschaft. Wichtig: Eine Kündigung ist nicht mehr notwendig. Es reicht, eine neue Krankenkasse zu wählen. Diese übernimmt die Formalitäten mit der bisherigen Krankenkasse. Versicherte, die einen speziellen Wahltarif zur Absicherung ihres Krankengeldes abgeschlossen haben, können allerdings frühestens nach Ablauf der dreijährigen Bindungsfrist kündigen. Wer die Frist für das Sonderkündigungsrecht verpasst und mindestens zwölf Monate bei der alten Kasse versichert war, kann das normale Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende in Anspruch nehmen. Bis zum endgültigen Wechsel müsse allerdings der erhöhte Beitrag gezahlt werden.

Was ist vor einem Wechsel zu bedenken?

Für weitere Informationen und Rückfragen können Bürgerinnen und Bürger sich direkt an die Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach wenden: Tel. 02202 9263101 oder Mail an bergisch-gladbach@verbraucherzentrale.nrw