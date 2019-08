Dabringhauser Wasserwerk Schürholz : Das Trinkwasser unter dem Mikroskop

Dabringhausen Ralf Spitzlei ist Chemotechniker und arbeitet im Labor des Wasserwerks Schürholz: Hier überprüft er täglich die Wasserqualität.

Es blubbert. Das fertig aufbereitete Trinkwasser wird durch die Leitungen ins Labor geschickt. Hier rauscht es durch die Onlinemessgeräte, hinterlässt ein leises Blubbern und Plätschern und erinnert an die Arbeit, die das Wasserwerk hinter den Türen des Labors unterdessen erledigt. Ralf Spitzlei wirft einen Blick auf die Zahlen: ph-Wert, Leitfähigkeit. Typische Wasserparameter. Aber der Chemotechniker und sein Team im Labor des Wasserwerks Schürholz verlassen sich nicht auf die Computer an der Wand, auf die Onlinemessstellen. „Es gibt darüber hinaus auch noch andere Werte, die für uns wichtig sind“, sagt Spitzlei. Schließlich gehe es den Fachleuten im Labor genauso wie den anderen Mitarbeitern im Wasserwerk des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper vor allem um Eines: die Sicherung der Trinkwasserqualität. Insgesamt gibt es jährlich rund 10.000 Wasseruntersuchungen rund ums heimische Trinkwasser, sagt Werksleiter Günter Wasserfuhr. Das seien deutlich mehr, als das Gesetzt vorschreibt, ergänzt auch Spitzlei. Aber die Fachleute im Wasserwerk wollen auf Nummer Sicher gehen.

Es gibt rund 70 Entnahmestellen im laufenden System des Wasserwerks, an verschiedenen Stellen der Aufarbeitung, und jeden Tag machen sich Ralf Spitzlei und seine Kollegen auf den Weg, um Proben zu nehmen. Das beginnt beim Rohwasser, reicht über die verschiedenen Filterstufen bis zum fertigen Trinkwasser. „Wir untersuchen das Wasser dann chemisch-physikalisch und mikrobiologisch“, erklärt der Chemotechniker und deutet auf das weiße, saubere Labor und die vielen Fläschchen mit verschiedenen Deckeln, aus verschiedenen Materialien. Die sterile Flasche mit dem roten Deckel ist für die mikrobiologische Probe vorgesehen, das Wasser in der weißen Flasche zur Metallbestimmung und die große Kunststoffflasche wird später das Wasser zur Bestimmung der Algenpigmente enthalten. Alles hat hier seine Ordnung.

Wenn Ralf Spitzlei von seiner Runde durch das Wasserwerk zurückkehrt, setzt er die Schutzbrille auf und prüft erst die typischen Wasserparameter. „Danach richtet sich dann die Vorgehensweise bei der Aufarbeitung“, sagt er. Hat etwa das Wetter für eine höhere Trübung des Talsperrenwassers gesorgt oder für mehr Algenpigmente, dann bespricht Spitzlei mögliche Reaktionen. „Wir reagieren zum Beispiel mit der Mengenanpassung des Flockungsmittels“, sagt der Fachmann. Damit kommen die Wasser-Experten gelösten Substanzen im Wasser auf die Spur und können sie filtern. „Der Betrieb läuft hier sehr stabil“, sagt Spitzlei. Besonders auffällige Werte habe er noch nie erlebt. Das gilt auch für den wichtigen Bakterientest, der in dem Teil des Labors vorgenommen wird, der für die mikrobiologische Arbeit reserviert ist. Dafür wird ein Tropfen Trinkwasser auf mögliche Bakterien gefiltert, das Filterpapier samt Nährmedium in den Brutschrank gegeben und beobachtet: Während sich beim Rohwasser noch Bakterienkolonien bilden, geschieht beim Trinkwasser nichts. Nie. „Es gibt wohl kaum ein anderes Land, das so sauberes Trinkwasser hat wie wir“, sagt Spitzlei und dabei klingt die leise Faszination für seinen Beruf im Wasserwerk mit.