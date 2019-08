245 separate Zähler sind angemeldet : Wasseruhr für Gartenbewässerung spart Abwassergebühren

Um den grünen Teppich im Garten zu retten, haben Gartenbesitzer den Rasen-Sprenger eingeschaltet. Wer ihn an eine Außenzapfstelle mit separater Wasseruhr angeschlossen hat, spart Abwassergebühren. Foto: dpa-tmn/Nestor Bachmann

Wermelskirchen In den trockenen Wochen mit großer Hitze rauschte das Wasser für die Versorgung der Pflanzen in Beeten, Kübeln und Blumenkästen nur so durch die Leitungen. Den Gartenschlauch hatten viele Hobbygärtner morgens und abends lange im Einsatz.

Denn die Regentonnen waren längst leer, die Zier- und Nutzpflanzen lechzten nach Wasser. Ein teurer Spaß. Aber einige Gartenbesitzer sparen einen Teil der Kosten ein: 245 Wermelskirchener haben am Außen-Wasserhahn eine zusätzliche Wasseruhr angebracht und sie bei den städtischen Abwasserbetrieb angemeldet. Denn das Frischwasser muss zwar dennoch bezahlt werden, aber die Gebühren für das Abwasser werden ihnen auf Antrag erstattet. „Allerdings nur bei ordnungsgemäßer Verwendung des Wassers“, sagte Rüdiger Kulartz, der im Bereich SAW Technik für die Veranlagung zuständig ist, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Die separate Abrechnung erscheint gerecht, denn das „Gartenwasser“ belastet nicht das Kanalsystem, sondern geht in den natürlichen Wasserkreislauf über, versickert, versorgt die Pflanzen und verdunstet zum Teil.

Am Außenwasserhahn lässt sich eine zweite Wasseruhr installieren. . Foto: BEW