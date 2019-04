Wanderung und Planwagenfahrt an der Großen Dhünn-Talsperre : Wasserlandschaft vor der Haustür entdecken

Wermelskirchen „ Das Aqualon-Tourenprogramm führt von Mai bis Oktober zu den Naturschönheiten. Zu Fuß oder mit dem Rad geht es ins Bergische.

Entdecken. Erfahren. Erleben“ – so lautet das Motto des Aqualon-Tourenprogramms, mit dem es auf spannende Entdeckungsreise in die Wasser-Landschaft Dhünntal geht. Der Verein „Bergische Wasserkompetenz Region Aqualon“ gibt wieder das Veranstaltungsprogramm heraus, um die Schönheit der Wasser-Landschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Von Mai bis Oktober wird ein abwechslungsreiches Tourenprogramm für alle Genrationen – Familien, Erwachsene und Kinder in Begleitung – angeboten.

Bei einer ornithologischen Wanderung an der Großen Dhünn-Talsperre die Vogelwelt kennen lernen oder im Rahmen einer Führung einen Blick in die Talsperre werfen – es gibt vieles in der Region zu entdecken, wirbt der Veranstalter. „Verborgenes wird sichtbar gemacht, historische Zusammenhänge erklärt und Wissenswertes über unsere einmalige Kulturlandschaft vermittelt.“ Der Start des Programmes ist am Sonntag, 5. Mai mit einer Rundwanderung und Planwagenfahrt. Auf dieser Rundwanderung geht um die Wasserwirtschaft, versunkene Dörfer und um den Schutzzonenwald rund um die Große Dhünn-Talsperre. Vom Wanderparkplatz aus wandert die Gruppe durch den Buchenwald bis zu einer Lichtung mit schönem Ausblick auf die Wasserfläche und das gegenüberliegende Nordufer der Talsperre. Von dort aus erreicht sie nach gut zwei Kilometern die Hofschaft Meiswinkel in Kürten-Weiden. Dort startet die einstündige Planwagenfahrt. Ausgeruht wandern die Teilnehmer dann noch einmal zurück bis zum Ausgangspunkt. Die Wege mit leichtem Auf und Ab sind für Kinderwagen geeignet (keine Buggys mit kleinen Rädern).