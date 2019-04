Die Haftungsfrage wird noch geprüft : Bürgerzentrum nach „Schlauch-Platzer“ dicht

Nach dem Wasserschaden in den Sälen laufen Bautrockner permanent, um die Feuchtigkeit aus den betroffenen Gebäudeteilen zu ziehen. Foto: RP/Solveig Pudelski

Wermelskirchen Der Wasserschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Instandsetzung wird einige Monate dauern. 50 Bautrockner wurden aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Noch ist unklar, wer für den enormen Wasserschaden aufkommen muss, der durch eine technische Panne in den Sälen im Bürgerzentrum in der Nacht von Freitag auf Samstag entstanden ist. Zurzeit geht die Stadtverwaltung von einer sechsstelligen Summe aus. Aber noch laufen die Untersuchung und die Dokumentation der Schäden, das wahre Ausmaß ist daher noch nicht bekannt. Ebenso unklar ist, wie lange die Säle und das Foyer nicht genutzt werden können, welche Veranstaltungen wann abgesagt werden müssen – ob zum Beispiel der „Tanz in den Mai“ am 30. April stattfinden kann. Abgesagt wurde bisher nur die Musiknacht am vergangenen Samstag.

„Am stärksten betroffen sind die Decken im Foyer, das Parkett in den Sälen, aber das Wasser ist auch bis in die Kellerräume unter den Sälen gelaufen, in die sogenannten Künstlerumkleiden. Schäden in den Aktenarchiven, im Lager und in der Haustechnik gibt es zum Glück nicht“, zieht Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Gebäudemanagements, am Montag eine vorläufige Bilanz – mitten im Ratssaal stehend, während die Bautrockner brummen. 50 solcher Geräte hat die beauftragte Fachfirma aus Remscheid, Franz und Krause, aufgestellt. „Wir analysieren, wo sich das Wasser verteilt hat. Dazu gehören auch Probebohrungen“, sagt Geschäftsführer Daniel Franz. Bereits am Samstag war der Notdienst der Firma im Einsatz. Die Stadt habe zunächst ihre Versicherung informiert, die noch am Wochenende das Unternehmen aus der Nachbarstadt nach Wermelskirchen schickte, um Sofortmaßnahmen einzuleiten – unabhängig von der Frage, wer für die Schäden haften wird, sagt Schüngel. Wie berichtet, war der Wasserschaden am Samstagvormittag aufgefallen. Schüngel: „Passanten sahen, wie das Wasser aus der Eingangstür quoll und riefen die Feuerwehr.“ Die Einsatzkräfte pumpten das mehrere Zentimeter hoch stehende Wasser im Foyer aus. Es könnte ein Dutzend Kubikmeter gewesen sein. Die Ursache wurde ermittelt: ein abgeplatzter Schlauch an der mobilen Ausschanktheke, die für die Musiknacht aufgebaut worden war. Aus Sicherheitsgründen sagte die Stadt die Veranstaltung ab.

Info Neues Parkett auf 800 Quadratmetern? Fläche Die beiden Säle in der ersten Etage, die durch eine Zwischenwand getrennt werden können, haben eine Gesamtfläche von 800 Quadratmetern. Wasserschäden Es ist nicht der erste Wasserschaden im Rathaus. Im vergangenen Jahr trat schon ein Schaden im Eingangsbereich des Bürgerzentrums auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein undichtes Dach für den Wasserschaden gesorgt. Eimer sollten das Tropfwasser auffangen.

Die 50 Bautrockner laufen derzeit in den Sälen, im Foyer und in Teilen des Kellers, um die Feuchtigkeit aus den Räumen zu ziehen. Zehn Mitarbeiter der Fachfirma prüfen, wo das Wasser überall hineingelaufen ist – auch in einem Labyrinth aus nicht einsehbaren Gebäudeteilen wie etwa in Schächte und in die abgehängte Decke im Foyer. Im Ratssaal wurden an einigen Stellen Teile des Parketts geöffnet. Denn im Boden steckt die Feuchtigkeit, „vor allem in der Dämmung“, sagt Hartwig Schüngel und deutet auf die Schichten des Bodens: unter dem Massivholz-Parkett ist der Estrich, darunter die Dämmung, darunter eine diffusionsoffene, keine wasserabdichtende Folie, darunter liegt die Betonschicht. „Die ist nicht betroffen. Daher gibt es auch keine statischen Bedenken“, betont Schüngel. Wer über den Parkettboden läuft, spürt die stark aufgewölbten Ränder der Parkettstäbchen unter der Sohle. Es sei sehr fraglich, ob der Bodenbelag noch zu retten ist. Es könne sein, dass ein neues Parkett verlegt werden muss. „Ein Sachverständiger wird das prüfen“, sagt der Amtsleiter.

Eine Etage darunter weisen dunkle Ränder auf den Platten der abgehängten Decke darauf hin, wo das Wasser sich seinen Weg nach unten gesucht hat. Untersucht werden muss, welche Schäden unter dem Marmorboden durch eindringendes Wasser entstanden sind. Es sollen neue Deckplatten eingebaut und eine neue Beleuchtung installiert werden.