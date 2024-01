Bundes-Immisionsschutzgesetz Was Kaminofen-Besitzer jetzt beachten müssen

Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man aus seinem Fenster auf eine verschneite Winterlandschaft blickt und hinter einem die wohlige Wärme vom eigenen Kamin zu spüren ist. In Zeiten von Wärmepumpen und Fußbodenheizungen, Feinstaubbelastung und Ökologie mag einem das lodernde Kaminfeuer dann vielleicht nicht direkt in den Sinn kommen – dennoch gehört der Kaminofen in den eigenen vier Wänden nicht nur im Eigenheim, sondern auch in Mietwohnungen bei vielen Menschen zum Wohlfühlen dazu. Denn abgesehen von der besonderen Wärme, die so erzeugt wird, sind natürlich auch die Gemütlichkeit und die heimelige Atmosphäre die Kriterien, die für einen Kaminofen sprechen.