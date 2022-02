Pflanzenpflege in Wermelskirchen : Was beim Grünschnitt im Garten erlaubt ist

Service Wermelskirchen Das Frühjahr ist die richtige Zeit, um Pflanzen in Form zu bringen. Volker Niemz, Leiter des Betriebshofes, erklärt, welche Vorschriften dabei beachtet werden müssen und gibt Tipps für das Stutzen von Hecken und Bäumen.

Im Frühjahr ist es meist an der Zeit, den Garten so langsam wieder „auf Vordermann“ zu bringen und fit für die wärmeren Monate zu machen. Hobby-Gärtner stehen beim Grün- und Baumschnitt allerdings immer wieder vor der Frage: Was ist eigentlich erlaubt und was nicht? Fragen rund ums Thema der Strauch- und Gehölzpflege hat uns Volker Niemz, Leiter des Betriebshofes in Wermelskirchen , beantwortet.

Von wann bis wann darf geschnitten werden? Der Grünschnitt darf in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar erfolgen, erklärt Volker Niemz. Der Grund, warum Sträucher und Hecken bereits so früh im Jahr geschnitten werden sollten, ist der Vogelschutz. Ein magisches Datum sei der 1. März. Ab diesem Zeitpunkt dürften Bäume und Gehölze nicht mehr beliebig heruntergeschnitten werden. Jetzt gerade ist es also möglich, Gärten & Co. nach eigenen Wünschen zu gestalten.Niemz merkt jedoch an, dass es auch Ausnahmen gibt. „Wenn Gefahr im Verzug ist, weil beispielsweise ein Baum zu trocken ist und Äste abzufallen oder gar der ganze Baum umzufallen droht, darf auch danach noch geschnitten und auch gefällt werden“, so der Leiter des Betriebshofes.