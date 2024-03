Kommunalpolitik in Wermelskirchen Einführung der Bezahlkarte vorerst aufgeschoben

Info

Guthabenbasiert Ein Teil der staatlichen Leistungen für Asylbewerber in Deutschland wird künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bereitgestellt und nicht mehr als Bargeld ausgezahlt. 14 Bundesländer, darunter NRW, einigten sich dazu auf gemeinsame Standards für ein Vergabeverfahren. Geeinigt wurde sich unter anderem darauf, dass es sich um eine guthabenbasierte Karte mit Debit-Funktion – also ohne Kontobindung – handeln soll, die das Auszahlen von Bargeld ersetzt. Über die Höhe des Barbetrags sowie über weitere Zusatzfunktionen entscheide jedes Land selbst. Grundsätzlich soll die Karte bundesweit gelten, Länder können sie aber regional und für bestimmte Branchen einschränken. Nicht vorgesehen sind der Einsatz der Karte im Ausland, Karte-zu-Karte-Überweisungen sowie sonstige Überweisungen im In- und Ausland. Ziel des des Bezahlkarten-Systems ist die Senkung des Verwaltungsaufwands bei den Kommunen und die Unterbindung der Möglichkeit, dass Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer überwiesen wird und so Schlepperkriminalität bekämpft wird.