Sommerprogramm des Aqualon-Vereins in Rhein-Berg : Auf Wanderungen die Große Dhünn-Talsperre entdecken

Wermelskirchen Der Aqualon-Verein möchte mit einem Tourenprogramm wieder auf die Schönheit der Landschaft rund um das Dhünntal mit der Großen Dhünn-Talsperre aufmerksam machen. Das sind die kommenden beiden Wanderungen.

Der Aqualon-Verein setzt sein Tourenprogramm für den Sommer fort. Weiter geht es am Freitag, 6. August, mit einer Abendwanderung in Odenthal. Karin Wedde-Mühlhausen, erste Vorsitzender Interessengemeinschaft „Wir Bergischen“, wird den Teilnehmenden Wissenswertes über die Wasserwirtschaft der zweitgrößten Trinkwassertalsperre Deutschlands verraten. Vom Wanderparkplatz Eichholz in Neschen geht es ab 17 Uhr herunter zum Staudamm mit einer einzigartigen Aussicht auf die Große Dhünn-Talsperre. Während der Rundwanderung wird außerdem ein Blick in die Vergangenheit der versunkenen Dörfer geworfen. Die Wanderung dauert etwa zweieinhalb Stunden und ist etwa sechs Kilometer lang.