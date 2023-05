Stadtverwaltung Wermelskirchen Gudrun Hausmann ist das neue Gesicht bei der Fassaden-Förderung

Den ersten Schritt müssten aber die Eigentümer oder Mieter gehen – indem sie einen Termin mit Gudrun Hausmann zur Beratung vereinbaren. Ihr Job ist es, die Last des bürokratischen Aufwandes zu erleichtern. „Das Programm ist ein unglaublich toller Anreiz, Wermelskirchen zu verschönern und dabei das zu erhalten, was die Stadt ausmacht“, findet sie. Die Verwaltung argumentiert mit dem Gemeinwohl, Außerdem könnten Eigentümer den Wert ihrer Immobilien steigern und auch der Einzelhandel habe ein Interesse an einer schöneren Innenstadt, in der Bürger gerne einkaufen.