Wegenetz in Wermelskirchener Wäldern : Waldbrandschutz muss auf den Prüfstand

Wermelskirchen Die Forstbetriebsgemeinschaft sieht kaum vorhandenes Wegenetz im Ernstfall für die Feuerwehr. Die Landesregierung stellt ein NRW-Konzept in Wermelskirchen vor.

In vielen Bereichen des Wermelskirchener Stadtgebiets mangelt es an ausreichender Grundausstattung mit entsprechenden Wegen. Das stellt der NRW-Landesbetrieb Wald und Holz in einem Schreiben an die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) fest, das unserer Redaktion vorliegt. Das Regionalforstamt Bergisches Land kommt dabei im Hinblick auf bestehende Rettungswege zu der Erkenntnis: „Entweder sind keine befahrbaren Wege vorhanden, oder die Wege sind aufgrund ihres Gefälles und Ausbaustufen nicht für Rettungsfahrzeuge ohne Offroad-Ausstattung geeignet.“

Robert Schmitz betont, keine Schuldzuweisungen aussprechen zu wollen, will aber eine Verbesserung der Situation bewirken. „Das Kartenmaterial, das der Feuerwehr bei Waldschäden und Gefahrenabwehr zur Verfügung steht, ist eigentlich für Holzlogistik gedacht.“ So kommen Forstwirtschaft und Sicherheitskräfte in ein Boot: „Auf dieser Karte ist Wermelskirchen eher ein weißes Loch – sprich: Es gibt im Wald nichts, was gut befahrbar ist.“ Für den Vorsitzenden der FBG steht fest: „Ein Wegebaukonzept für Wermelskirchen muss her. Dazu müssen Waldbesitzer, Feuerwehr und alle weiteren Beteiligten an einen Tisch.“ Das Bewirtschaftungsinteresse der FBG und das Interesse an einem möglichst hohen Maß an Befahrbarkeit für Rettung und Feuerwehr würden sich ergänzen.