Feuerwehr Wermelskirchen Waldbrandgefahr erreicht schon die Warnstufe vier

Dringender Appell der Feuerwehr ist deshalb, in den kommenden Tagen äußerst umsichtig bei Spaziergängen in der Natur zu sein. Wichtig: „Die Zufahrten in die Wälder müssen frei bleiben, damit wir im Ernstfall eine Chance haben, mit den Löschfahrzeugen durchzukommen, um das Feuer zu löschen“, erklärt Ingo Mueller und sagt: „Beim kleinsten Verdacht auf einen Brand sofort die 112 anrufen. Bei dieser Trockenheit breitet sich ein Feuer rasend schnell aus, da zählt jede Minute.“ Wer ein Feuer meldet, sollte sich unbedingt den Standort merken, um die Feuerwehr zügig an die richtige Stelle lotsen zu können. Es hilft der Leitstelle bereits, wenn die Richtung angegeben wird, von welchem Parkplatz aus das Feuer erreicht werden kann.