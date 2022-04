In den Wäldern rund um Wermelskirchen : Zunahme von Holzdiebstahl befürchtet

Diese Baumstämme im Bereich der Sengbachtalsperre können nur mit schwerem Gerät abtransportiert werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Die Forstbetriebsgemeinschaft arbeitet mit dem Holzkontor an einer Lösung, die der Polizei bei Verdachtsfällen eine schnelle Überprüfung vor Ort ermöglicht.

Explosionsartig steigende Energiepreise sorgen für Druck im Kessel. Der geht auch nicht spurlos an den Waldbesitzern vorbei. Diese befürchten eine Zunahme von Holzdiebstählen vor dem Hintergrund der sich stetig verteuernden Kosten für Gas und Öl. „Die Nachfrage nach Brennholz für den heimischen Kamin ist in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen“, berichtet der Vorsitzende der Wermelskirchener Forstbetriebsgemeinschaft (FBG), Robert Schmitz, im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Erfahrung zeigt: „Steigt diese Nachfrage an, nehmen genauso die Fälle von Holzdiebstahl zu.“

In Sachen Forstwirtschaft ist Schmitz ein „alter Hase“. Der 63-Jährige kann sich an Fälle in der Vergangenheit erinnern, wo sein Vater am Straßenrand Bäume fällte, das Holz zum Abtransport verkleinerte, und dieses bei der Rückkehr an die Arbeitsstelle wie von Geisterhand verschwunden war. Derzeit arbeite er mit dem Holzkontor, das das geschlagene Holz für die FBG vermarktet, an einer handfesten Lösung, die der Polizei eine Prüfung ermöglicht.

Info FBG Wermelskirchen zählt 330 Mitglieder Forstbetriebsgemeinschaft Der FBG in Wermelskirchen gehören rund 330 Mitglieder an, die Besitzer von zusammen etwa 1800 Hektar Wald sind. Den mit rund 630 Hektar größten Anteil hat die Stadt Wermelskirchen, die seit 2016 der FBG angehört. Aufgabe Nach Bundeswaldgesetz sollen die durch kleine Waldflächen für die Besitzer entstehenden Nachteile bei der Bewirtschaftung durch gemeinsame Maßnahmen verringert werden. Dazu gehören Holzernte, Beschaffung von Pflanzgut, Wegebau und die Vermarktung. Holzkontor Die Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH mit Sitz in Lindlar besteht seit Oktober 2018 und bildet ein Netzwerk aus mehr als 40 Forstbetriebsgemeinschaften und 70 Waldgenossenschaften. Das Holzkontor kümmert sich somit um mehr als 57.000 Hektar Waldwirtschaftsfläche von Radevormwald und Solingen im Norden bis nach Bad Honnef und Burbach im Süden, von Leverkusen im Westen bis Morsbach und Netphen im Osten.

„Zuletzt hatte ich einen Fall, wo der Verdacht besteht, dass auf einer Fläche von etwa zwei Hektar Wald das Holz nicht regulär abgemacht wurde – ich stehe in Kontakt mit der Polizei“, berichtet Robert Schmitz: „Das Thema steht unter besonderer Beobachtung.“ Für die Beamten bedürfe es eines Verfahrens, das sie in die Lage versetzt, im Verdachtsfall die Rechtmäßigkeit schnell vor Ort überprüfen zu können.

Robert Schmitz skizziert die Idee, die sich in der Ausarbeitung befindet: „Die Holzkäufer bekommen eine Bereitstellungsanzeige, in der auch die Geo-Daten des Standorts vermerkt sind.“ Könne diese vorgelegt werden, wäre die Wahrscheinlichkeit der Rechtmäßigkeit zumindest sehr hoch. „Dieses Verfahren soll im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis eingesetzt werden. Das ist möglich, weil alle FBG in Rhein-Berg über das Holzkontor vermarkten“, sieht Robert Schmitz diese Vorgehensweise in greifbare Nähe rücken.

„Was in ein Auto passt, ist meist schnell weg – vor allem wenn das Holz sichtbar und einfach anfahrbar abgelegt ist“, beschreibt Robert Schmitz die Situation. Deshalb würden die Waldbauern ihr Holz nach Möglichkeit auch nicht so deponieren: „Der kleine Klau-Fix kommt mit dem Anhänger und lädt auf, was er kriegen kann.“ Noch habe der Holzdiebstahl nach seiner Einschätzung keine dramatischen Ausmaße angenommen – aber die aktuellen Rahmenbedingungen ließen eine Zunahme befürchten. Denn die steigende Nachfrage schlage sich auf die Brennholzpreise nieder.

Für die Waldbesitzer habe sich die Situation etwas entspannt, denn die Weltmarktpreise für Holz seien nicht mehr so schlecht, wie in den vergangenen eineinhalb Jahren. „Da konnten wir kaum Holz wirtschaftlich ernten und abtransportieren – Fördermittel haben zumindest für eine Kostendeckung gesorgt“, sagt Robert Schmitz: „Im Moment sind die Preise besser, liegen etwa auf dem Niveau wie vor der Kalamität.“ Letztere löste bekanntlich Trockenheit und Borkenkäferbefall aus.

Aber, so Schmitz weiter: „Die Preise ändern sich quartalsweise.“ Der freie Weltmarkt entfalte seine Wirkung, was beispielsweise Bauholz für jeden Otto-Normal-Verbraucher verteuert habe: „Holz ist eigentlich genug auf dem Markt vorhanden. Aber wenn zum Beispiel die USA viel kaufen und auch höhere Preise zahlen, bleibt das nicht ohne Folgen.“