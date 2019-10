Wald-Wild-Konflikt : „Die Natur heilt sich selber“

Wermelskirchen Hegeringleiter setzt auf Kooperation von Jägern, Waldbauern und Landwirten.

Zu einem publikumswirksamen Leugner des Klimawandel schwingt sich Wermelskirchens Hegeringleiter Norbert Drekopf nicht auf, in „Panikmache“ sieht der „Chef“ der Jäger jedoch auch keine Lösung. Er verweist darauf, dass es Einschnitte und Veränderungen in Zyklen stets gegeben hat – er ist davon überzeugt, dass sich die „Natur selber heilt“. Das steuernde Element von Menschenhand in den Bereichen unserer Kulturlandschaft lässt Drekopf dabei nicht außer Acht. Im Gespräch mit unserer Redaktion sprach der 70-Jährige über die komplexen Zusammenhänge in Wald und Flur, vom „guten Zusammenspiel“ der hiesigen Jäger, Landwirte und Waldbauern sowie von den „nicht zu übersehenden Veränderungen“ in Flora und Fauna.

„In jüngster Zeit verändert sich der Wald schneller, er baut sich schneller als in den Jahrzehnten zuvor um“, so Drekopfs Eindruck. Nahezu täglich ist Drekopf in seinem Revier, das sich vom Eichholz bis zur Dhünn-Talsperre zwischen Dhünn und Dabringhausen erstreckt, unterwegs. „Wir haben zu viele Rehe. Das Rotwild schadet der Landwirtschaft und dem nachwachsenden Wald. Die Tiere halten sich im Unterholz auf, finden dort genug Nahrung und kommen teils gar nicht mehr aus dem Wald, wodurch sie schwer zu bejagen sind.“ Die Jäger wollten den Waldbauern schließlich helfen.

Damit lenkt Drekopf den Fokus auf Neuanpflanzungen im Wald durch die Forstwirtschaft, die von Sturm oder Borkenkäfer befallene Flächen regenerieren muss. Die vormalige rot-grüne NRW-Landesregierung habe das Prinzip „Wald vor Wild“ angestoßen, erinnert Drekopf: „Es sind unter anderem in Dabringhausen Verbiss-Gutachten erstellt worden, wonach es keine Probleme, also keinen übermäßig hohen Verbiss, gibt. Das lässt mich als Jäger ruhig schlafen, wir haben gut gearbeitet und kooperieren gut mit den Waldbauern.“ Entsprechende Zertifizierungen seien in Arbeit.