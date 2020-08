Kommunalwahl in Wermelskirchen : Wahlparty wird 2020 anders aussehen

Wermelskirchen 4000 Wermelskirchener haben bereits Briefwahl beantragt. Warum nicht gefeiert werden kann und was Briefwähler jetzt unbedingt noch wissen müssen.

So schön die Vorstellung auch ist, sich auf die Schultern zu klopfen auf den gelungenen Wahlsieg anzustoßen: Das wird es so am Wahlsonntag, 13. September, nicht geben. Überhaupt ist fraglich, ob die Parteien im Rathaus auf die Ergebnisse warten können. „Wir prüfen gerade, ob wir eine kleinere Zusammenkunft unter den Corona-Bedingungen auf die Beine stellen können“, verspricht Bürgermeister Rainer Bleek, „aber wir müssen die neuen Verordnungen abwarten.“ Darauf lauern auch die Parteichefs. „Wenn nichts im Rathaus stattfindet, werden wir Plan B anschieben und uns überlegen, wie wir sonst zusammen fnden“, kündigt Stefan Leßenich (CDU) an.