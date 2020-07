CDU und WNKUWG waren schnell und haben – so ist es erlaubt – drei Monate vor der Wahl am 13. Juni um 8 Uhr ihre Plakate außerhalb der Innenstadt aufgehängt. Innerhalb geschlossener Ortschaften dürfen die Werbemittel erst am 2. August angebracht werden. Exakt sechs Wochen vor der Wahl am 13. September. Foto: Kathrin Kellermann