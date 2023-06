Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen Wahlgottesdienst muss verschoben werden

Sarah Kannemann muss also rund zwei weitere Monate auf die offizielle Zustimmung für die neue Stelle in Wermelskirchen warten. Für den Arbeitsalltag indes bedeutet diese Aufschiebung keine große Veränderung. Seit April ist die 34-Jährige in der Vakanzvertretung in Wermelskirchen im Einsatz. Im Oktober endet ihr Probedienst: Nach dem Vikariat in Wermelskirchen war sie 2022 nach Remscheid gewechselt, um dort in der Clarenbach-Gemeinde und im Sana-Klinikum ihren Probedienst zu beginnen. Nachdem sich in Wermelskirchen abzeichnete, dass die Stelle im Westbezirk frei werden würde, beantragte sie den Wechsel zurück an die Stadtkirche, um hier ihren Probedienst zu beendet – 75 Prozent in der Gemeinde, mit 25 Prozent bleibt sie bis Oktober im Sana-Klinikum.