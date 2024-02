Stadtverwaltung in Wermelskirchen Wahl des Technischen Beigeordneten zeichnet sich ab

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beantragte die CDU-Fraktion die Verlegung des Tagesordnungspunktes „Wahl eines(r) Technischen Beigeordneten“ vom öffentlichen in den nicht-öffentlichen Teil. Es ginge schließlich um Namen von Bewerbern, die nicht in die Öffentlichkeit gehörten, begründete der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Michael Schneider.