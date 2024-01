Kriminalität in Wermelskirchen Waffenschrank mit Jagdwaffen bei Wohnungseinbruch gestohlen

Am Montag, 8. Januar, ist die Polizei wegen zwei Wohnungseinbrüchen in ein Wohngebiet südlich der B 51 in Wermelskirchen gerufen worden. Zwischen Sonntag, 7. Januar, gegen 12.00 Uhr, und Montag, 8. Januar, gegen 15.00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses eingedrungen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.