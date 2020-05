Balkantrasse : Waffelpause an der Balkantrasse öffnet wieder

Wer auf der Balkantrasse Richtung Burscheid fährt, kann in Hilgen-Neuenhaus eine „Waffelpause einlegen.“ Foto: ja/Dominik Ketz

Neuenhaus Die „Waffelpause“ an der Balkantrasse in Neuenhaus öffnet am Pfingstmontag wieder. „Wir öffnen wieder“,Die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus sucht noch nach jungen Helfern.

Die Ausflugssaison hat trotz Corona begonnen: Radfahrer und Spaziergänger sind auf der Trasse unterwegs. An der „Waffelpause“ in Neuenhaus trafen sie bisher auf geschlossene Türen. Das soll sich ab Pfingstmontag ändern. „Wir öffnen wieder“, verkündet Presbyteriumsvorsitzende Dorothea Hoffrogge. Noch warte die Gemeinde auf die Lieferung der Spülmaschine, die es möglich mache, Gläser und Tassen bei 60 Grad zu spülen. „Das ist eine der Auflagen, um wieder eröffnen zu können“, erklärt Dorothea Hoffrogge.

Weil die Gemeinde es auf jeden Fall vermeiden wollte, Einweggeschirr herauszugeben und damit die eigenen Ansprüche beim Thema Nachhaltigkeit zu brechen, wurde in die Spülmaschine investiert. Außerdem steht inzwischen ein Schutz aus Plexiglas an der Ausgabe der Hütte an der Waffelpause, Zugangsregelungen für das Gelände wurden eingerichtet. Auf dem Gelände würden natürlich auch die Abstandsregelungen gelten – deswegen werde sich auch noch die Fragen stellen, wie etwa die beliebten „Pausengespräche“ der Seelsorger stattfinden können.