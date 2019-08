Dhünner Kirmes : VVV sichert für die Kirmes 8000 Euro an Fixkosten

VVV sichert für die Kirmes 8000 Euro an Fixkosten

Dhünn Ohne Sponsoren und Spender könnte der Verkehrs- und Verschönerungsverein das Fest unter der Dhünnschen Dorf-Eiche nicht tragen.

Zumindest für die Dhünnsche Kirmes vom 17. bis 19. August hat die Nachdrücklichkeit ihre Wirkung entfaltet. „Die Veranstaltung in diesem Jahr ist finanziell gesichert“, sagt der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Dhünn, Frank Jäger.

Im April hatten Jäger und der VVV-Geschäftsführer Axel Eversberg auf der Jahreshauptversammlung des Vereins noch betont, dass alleine mit den Beiträgen der 220 VVV-Mitglieder die Kirmes nicht zu stemmen sei. Nur Sponsoren und Spender könnten die Dhünnsche Kirmes auf Dauer sichern. „Dass wir das so deutlich in das Licht der Öffentlichkeit gerückt haben, hat Erfolg gehabt – es haben sich Unterstützer gemeldet, so dass wir die einzuplanenden Fixkosten von 8000 Euro für die Kirmes 2019 abgesichert haben“, erläutern Jäger und Eversberg.