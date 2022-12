Spende an „Willkommen in Wermelskirchen“ Dhünn feiert und spendet dann für den guten Zweck

Erst feiern, dann spenden: Nach der großen, erfolgreichen Kirmes in Dhünn übergaben Frank Jäger und Christian Döring vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn am Montag eine Spende an die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“. 4000 Euro waren in den Spendentöpfen während der Kirmes zusammengekommen, das Geld soll nun Menschen in Afghanistan zugutekommen.