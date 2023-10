Vortragsreihe in Wermelskirchen So wird der Einkauf im Netz sicher

Elektronik, Kleidung und sogar Lebensmittel: Die Fülle an Waren, die sich im Internet bestellen lässt, ist endlos. Doch so vielfältig die Auswahl auch sein mag, genauso vielfältig können die damit verbundenen Probleme sein. „Es gibt ein paar Fallen im Internet, die muss man einfach kennen, um nicht darauf reinzufallen“, sagt Stefanie Vogt, Beraterin der für den Rheinisch-Bergischen Kreis und damit ebenso Wermelskirchen zuständigen Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach.