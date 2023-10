Vortrag in Wermelskirchen Experte bringt Klarheit zum neuen Gebäudeenergiegesetz

Das sei aktuell ein echter Dschungel, befand Knöcklein, aber einer, den zu durchforsten sich durchaus lohnen könne. „Es passiert so viel, dass man jede Woche mindestens einmal auf die entsprechenden Seiten von Bund und Länder im Internet schauen sollte“, riet er. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass es nicht nur Bundesfördermittel gibt, sondern auch die Länder unabhängig davon eigene Förderprogramme aufstellen. So gibt es aktuell etwa in Berlin Fördermittel für Stromspeicher, in NRW nicht. Eine nicht unwichtige Internet-Adresse ist www.foerderdatenbank.de des Bundeswirtschaftsministeriums.