Vorträge vom Krankenhaus Wermelskirchen im Bürgerzentrum : Tabuthema Inkontinenz aufbrechen

Wermelskirchen Anlässlich der weltweiten Kontinenz-Woche veranstaltet das Krankenhaus Wermelskirchen eine Informationsveranstaltung unter dem Titel "Was tun, wenn der Halt fehlt" im Bürgerzentrum.

Dass häufig Frauen von dem Problem betroffen sind, habe seine Ursache in Geburten. „Dabei werden Bindegewebseffekte gesetzt“, stellte Stephan Ganz fest: „Oft fällt das nicht in jungen Jahren, sondern erst später auf.“ Auslöser von Harn-Inkontinzenz könnten Östrogenmangel, Medikamente wie Antidepressiva, operative Traumata, Unfälle, Tumore, Harnwegsinfekte (Ganz: „Nicht jeder dieser Infekte tut weh, so dass sie teils unbemerkt bleiben“) oder generell Alter sein. Zu unterscheiden wären Stress- und Drang-Harn-Inkontinenz. Bei erstgenannter ist der Schließmuskelapparat zu schwach, Therapie wären Stärkung der Muskulatur, Tampons, Pessare und die Unterfütterung der Blase, gegebenenfalls operativ, und eine lokal-vaginale Östrogenisierung. Bei der Drang-Harn-Inkontinenz, bei der der Harndrang plötzlich einsetzt, wäre genauso die Muskulaturstärkung angezeigt. Darüber hinaus Medikamente, das Wasserlassen „nach der Uhr“ und möglicherweise das Spritzen von Botox in die Blase, wodurch diese erschlafft und der Harndrang reduziert wird. Denn: DIe Drang-Harn-Inkontinenz gibt es in trockener (man muss, es kommt aber nichts) und nasser Form.