Adventszeit in Wermelskirchen : Vorsicht bei Weihnachtsdeko und offenen Flammen

Wermelskirchen Wenn es trotz aller Vorsicht zur Katastrophe kommt, sollte mit Löschwasser nicht gegeizt werden, ermuntert BVK-Sprecher Lothar Weber zum beherzten Eingreifen.

Von Ende November an trocknen die Adventskränze vor sich hin, und spätestens ab Heiligabend gilt das auch für die Weihnachtsbäume. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn die Brandgefahr dadurch nicht immens zunehmen würde. In der beschaulichen Weihnachtszeit wird immer wieder die Gefahr von Zimmerbränden unterschätzt: Rund 10.000-mal brennt es in deutschen Wohnzimmern, rund 30 Millionen Euro an Schäden werden dadurch Jahr für Jahr verursacht. Insbesondere Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt in der Nähe von Nadelhölzern brennen, weil sich trockene Tannennadeln sehr rasch entzünden und in Minutenschnelle Zimmerbrände mit Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius entstehen lassen.