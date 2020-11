Förderzusage in Wermelskirchen : Vorschläge für den Heimatpreis gesucht

Förderzusage in Wermelskirchen

Wermelskirchen Förderprogramm vom Land NRW aufgelegt. Bewerben können sich Vereine, Initiativen, Projekte und Privatpersonen. Ziel ist, die Menschen für Besonderheiten ihrer Heimat zu begeistern.

Um die Heimat zu stärken hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ein Förderprogramm aufgelegt. Mit dem Programm sollen Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken, gefördert werden. Ziel ist es, die Menschen für Besonderheiten ihrer Heimat vor Ort zu begeistern. Außerdem soll so die positiv gelebte Vielfalt in NRW sichtbarer werden.

Bereits im Juni hatte der Rat der Stadt Wermelskirchen beschlossen, an dem Landesprogramm „Heimat-Preis“ teilzunehmen und jetzt die Förderzusage des Landes erhalten. Damit kann Wermelskirchen das ehrenamtliche Engagement würdigen und einen Preis ausloben.

Das Land NRW stellt ein Preisgeld von 5000 Euro zur Verfügung, die laut Ratsbeschluss gestaffelt werden. Der 1. Platz bekommt 2000 Euro, der 2. Platz 1500 Euro und der 3. Platz 1000 Euro. Die Preisträger stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene. Bewerben können sich Vereine, Initiativen, Projekte und Privatpersonen, die ein Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl in ihrem Quartier vermitteln und damit Heimatbewusstsein fördern.

Bewerbungen können bis zum 15. November eingereicht werden und zwar bei Christiane Beyer, Amt für Soziales und Inklusion, Telegrafenstr. 29 - 33, 42929 Wermelskirchen. Fragen an die Ehrenamtskoordinatorin per Mail an

c.beyer@wermelskirchen.de oder Telefon: 02196 / 71 05 39.