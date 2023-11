Nach Cyberangriff auf Stadtverwaltung Wermelskirchener können vorläufige Pässe in Remscheid oder Hückeswagen beantragen

Da das Bürgerbüro in Wermelskirchen nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT nur eingeschränkt Dienstleistungen anbieten kann, arbeiten Mitarbeiter des Bürgerbüros ab Donnerstag und Freitag in den Nachbarkommunen. In Hückeswagen steht den Bürgern ab Donnerstag, 9. November, dieser Service im Bürgerbüro der Stadt Hückeswagen, Bahnhofsplatz 14, Hückeswagen, zur Verfügung, und zwar an folgenden Tagen: montags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr.