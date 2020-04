Unfall in Wermelskirchen : Vorfahrt missachtet: zwei Verletzte

Dabringhausen (tei.-) Bei einem Unfall sind am Montagmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 20-jähriger Odenthaler war mit seinem Renault um kurz nach 13 Uhr auf der Landstraße 101 aus Stumpf kommend in Richtung Altenberg unterwegs.

Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW auf der Opladener Straße von Hilgen kommend in Richtung Dabringhausen. An der Kreuzung L101 bog der Passat-Fahrer von der untergeordneten Opladener Straße nach links in Richtung Stumpf ab. Dabei übersah er den von links kommenden Megane. Bei dem Unfall erlitten der 20-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Renault musste mit gebrochener Vorderachse abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.