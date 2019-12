Paketbote übersah Wagen : Frauen nach Unfall unter Schock

Wermelskirchen Bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Emminghausen sind am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Ein 31-jähriger Kölner Paketbote missachtete mit seinem Kleintransporter die Vorfahrt eines Daihatsu.

Die 18-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin aus Wermelskirchen waren in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Kleintransporter plötzlich von links in die Kreuzung einbog. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen nach rechts geschoben und kam erst auf einer Anhöhe zum Stillstand. Beide Insassen des Daihatsu erlitten nach Angaben der Polizei einen Schock und wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.