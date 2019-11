Analyseergebnisse zu möglichen Gefahren stehen noch aus : Vorerst kein Sand auf Sportplatz Höferhof

Der Kunstrasenplatz in Höferhof wurde mit Kunststoffgranulat (im Vordergrund) verfüllt, das aber nicht aus Altreifen, sondern aus Neukunststoff besteht. Foto: Teifel, Udo (tei)

Wermelskirchen Die Grünen fordern den Austausch des Kunststoffgranulats. Ihren Antrag dazu zogen sie aber vorerst zurück.

Die Fraktion der Grünen treibt die Sorge um, dass von dem Kunststoffgranulat auf dem Sportplatz Höferhof Gesundheitsgefahren ausgehen könnten. In einem Antrag für die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses forderten sie, das Material durch den mineralischen Füllstoff Sand zu ersetzen. Denn durch das Kunststoff- oder Kautschuk-Granulat werde in erheblichen Umfang Mikroplastik freigesetzt, das sich in Böden und Gewässern anreichere. Mikrokleine Bestandteile, so genannte Nanopartikel, gelangten durch die Bluthirnschranke ins Gehirn. Doch weil Untersuchungsergebnisse zu diesem Thema noch ausstehen, wie Thomas Marner, Technischer Beigeordneter, berichtete, zog Hans-Jürgen Klein den Antrag der Grünen vorerst zurück. Auch Bürgermeister Rainer Bleek hatte empfohlen, die Analyseergebnisse, die die EU für 2020 angekündigt hat, zunächst abzuwarten.

Zum Hintergrund: Anlass für die Diskussion über mögliche Gesundheits- und Umweltgefahren durch Kunststoffgranulat auf Sportplätzen war der Hinweis vom Städte- und Gemeindebund und der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU auf eine Studie des Fraunhofer Instituts zum Thema Mikroplastik-Eintrag. Ein drohendes Verbot von Granulat hatte im Sommer auch in Wermelskirchen Diskussionen und Reaktionen ausgelöst. Die Stadtverwaltung zog sofort eine erste Konsequenz: Den neuen Kunstrasenplatz im Eifgen-Stadion, der zu diesem Zeitpunkt in der Entwurfsplanung war, ließ sie nicht mit Kunststoff-Granulat im Untergrund verfüllen, sondern mit Sand. Zu diesem Zeitpunkt war der Sportplatz Höferhof bereits fertig gestellt, erinnerte Marner in der Sitzung.

Das Problem bei der Einschätzung möglicher Gefahren ist, dass es unterschiedliche Arten von Granulat gibt. Eine Sorte wird aus Altreifen gewonnen und enthalte umweltschädliche Bestandteile wie PAK und Schwermetalle, sagten die Umweltbeauftragte Brigitte Zemella und Thomas Marner im Juli bei einem Pressegespräch. Dieses Material sei aber in Höferhof nicht verwendet worden, sondern so genanntes EPDM, ein Neukunststoff, in dem sogar Naturkautschuk enthalten ist. Auch dazu stehen noch Analyseergebnisse aus.