Am 13. September 2020 wird ein neuer Stadtrat gewählt : Vorbereitungen für die Kommunalwahl laufen an

Wermelskirchen Im Herbst nächsten Jahres wählen auch die Wermelskirchener Wahlberechtigten ein neues Stadtparlament und einen Bürgermeister. Und sie machen auch ein Kreuzchen für einen neuen Kreistag. Sie werden am 13. September zur Wahlurne gebeten.

Aber bereits jetzt tagte der Wahlausschuss in Wermelskirchen, damit gesetzlich vorgeschriebene Fristen gewahrt bleiben. Dabei ging es um die Einteilung in Wahlbezirke. Danach erfolgt der Startschuss für die Bewerber und die Ersatzbewerber für die Wahlbezirke.

Maßstab für die Anzahl der Wahlbezirke ist die Bevölkerungszahl zum Stichtag 30. April 2019. Es waren 34.555 Einwohner. Danach könnten insgesamt 44 Ratsmitglieder, davon 22 direkt in Wahlbezirken, gewählt werden. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung im September 2007 durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um vier verringert, davon zwei in Wahlbezirken. Diese Satzung ist seit den Kommunalwahlen 2009 in Kraft und hat weiterhin auch für die Kommunalwahlen 2020 Bestand.