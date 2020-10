Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen : Der neue Pfarrer über Freiheit, Liebe, Musik

Das Presbyterium wählte ihn im Sommer zum neuen Pfarrer im Ostbezirk: Pfarrer Manfred Jetter wird am kommenden Sonntag eingeführt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Manfred Jetter wird am kommenden Sonntag in die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde eingeführt. Sein Vorgänger war Hartmut Demski.

Als Manfred Jetter 2019 die Gemeinde aufforderte, die Kirchenbänke zu verlassen und mit ihm zum Weihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße zu gehen, da schüttelten manche Gottesdienstbesucher befremdlich mit dem Kopf. Als er wenig später Tiere im Gotteshaus empfing, war die Überraschung groß. Und auch, als er die Gemeinde einlud, verschiedene Stationen in der Kirche zu besuchen und miteinander ins Gespräch zu kommen, guckten sich einige Besucher erstaunt an.

„Manchmal sehe ich auch, wie die Menschen zusammenzucken, wenn ich im Gottesdienst mal wieder eine Frage stelle“, erzählt der Pfarrer. Er nimmt sich diese Freiheit – und gesteht der Gemeinde das Mitreden zu, bietet ihr Veränderung an. Und viele machen begeistert mit, freuen sich über neue Gottesdienstformen. Wer sitzen oder stumm bleiben möchte, kann das tun. „Mich hat das Thema Gottesdienstgestaltung schon immer sehr interessiert“, sagt Jetter und erinnert sich an die 1980er Jahre, als er mit einer Band in der Kirche für neue Töne sorgte. Auch in Wermelskirchen hat er sich in den vergangenen sechs Jahren in die Erarbeitung neuer Gottesdienstkonzepte eingebracht – hat mit Teams, Kollegen und Presbytern beraten und gestaltet.

Info Gottesdienst im ganz kleinen Kreis Einführung Wegen der geltenden Corona-Auflagen, sind keine Anmeldungen für den Gottesdienst am Sonntagmorgen mehr möglich. Die Einführung wird in der Stadtkirche im kleinen Kreis – mit der neuen Superintendentin und Jetters Vorgänger – stattfinden. Die erlaubte Platzzahl sei bedauerlicherweise bereits ausgeschöpft, informiert die Kirchengemeinde.

Im Sommer hat das Presbyterium beschlossen, dass Jetter bleiben soll. Bis dahin war seine Stelle an die des Superintendenten geknüpft: Im Mai 2014 war Hartmut Demski zum Leiter des Kirchenkreises gewählt worden, für Zweidrittel seiner Gemeindestelle in Wermelskirchen war ein neuer Pfarrer gesucht worden. Damals kam Manfred Jetter aus Opladen – so lange Demski Superintendent bleiben würde, würde Jetter mit ihm im Ostbezirk zusammenarbeiten. „Im Laufe der Zeit hat sich für mich rauskristallisiert, dass ich gerne bleiben möchte“, sagt Jetter. Mit dem Wechsel des Superintendenten in den Ruhestand übernimmt Jetter nun offiziell die Pfarrstelle im Ostbezirk. Längst ist er der Gemeinde nicht mehr fremd, am Sonntag wird er offiziell in die zweite Pfarrstelle der Kirchengemeinde eingeführt – mit einem Dienstumfang von 75 Prozent.

„Inzwischen bin ich angekommen“, sagt Jetter und denkt an viele wertvolle Kooperationen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Das Einlasstor sei wie so oft in seinem Leben die Musik gewesen: Er spielte im Posaunenchor und sang in der Kantorei, trat einer BigBand bei und schloss Kontakt zu Michael Dierks und dem Haus Eifgen. Inzwischen finden jedes Jahr am 1. Mai Gottesdienste im Eifgen statt. „Wir sollten uns dort einbringen, wo die Menschen leben“, sagt Jetter, „auch mal raus kommen aus den Kirchenmauern“. Mit der Feuerwehr in Eipringhausen hat er am Stützpunkt Gottesdienst gefeiert.

Er spricht sich für die gemeinsame Nutzung kirchlicher Gebäude aus, für die Entwicklung von Projekten, an denen viele Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Es ist eine seiner Philosophien, die ihn als Pfarrer prägen. Genauso wie die Überzeugung, dass der christliche Glaube eine „ungeheuer befreiende, oft therapeutische Wirkung“ hat.

„Das Theologiestudium hat meinen naiven Kinderglauben zertrümmert“, erzählt Jetter, „Gott sei Dank“. Stattdessen erkannte er im Laufe seines Studiums und seines Wirkens: „Der Glaube befreit“. Kein Mensch müsse sich vor jemand anderem beweisen, denn er sei bereits Wert geachtet vor Gott. „Ich muss nicht mehr aus mir machen, als ich schon bin – Gottes geliebtes Kind“, sagt Jetter. Diese Überzeugung prägt seine Arbeit als Pfarrer: „Ich möchte den Menschen voller Wertschätzung begegnen“, sagt er.