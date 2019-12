Brotzeit in Wermelskirchen : Vom Weinen, Lachen und Vorfreuen aufs Fest

Wermelskirchen Christina Brudereck und Ben Seipel brachten als „2 Flügel“ Nahrung für die Seele an die Neuschäferhöhe.

Die Eine mag Worte – das merkt man gleich. Kaum setzt Christina Brudereck an zu sprechen, da beginnt ihre Stimme zu wirken. Da nehmen die Worte Fahrt auf, hinterlassen Spuren, weil sie gerne zweideutig sind, weil sie irgendwie den Eindruck hinterlassen, wichtig und entscheidend zu sein. Und weil das, was sie sagt, nicht nur gut klingt, sondern Tiefgang mitbringt. Und der Andere? Er bringt das Genie eines passionierten Musikers mit und liebt so offensichtlich das, was er tut, dass der Funke im Handumdrehen ins Publikum springt. Ben Seipel improvisiert und zaubert am Klavier, bringt Melodien zusammen, die sich vorher nicht kannten. Spielt klassische Töne von Rainer Maria Klaas genauso engagiert wie Stücke von Coldplay. Und dann treffen diese beiden also zusammen – nicht nur im Leben, sondern auch auf der Bühne. Das Ergebnis ist atemberaubend, weil das eine durch das andere noch stärker und besser wird. Und das weiß das Publikum bei der Brotzeit im Gemeindehaus der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde zu schätzen.