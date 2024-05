Der Wermelskirchener Ulrich Dirking und der Sport Vom Laufen für das Leben gelernt

Aber in den vielen Jahren, in denen er in Bewegung ist, habe er sich immer mal wieder auch auch aufraffen müssen. Er sei froh, dass er durchgehalten habe. Heute trainiert er weniger, sein ganz großer Ehrgeiz ist der Lust am Reisen mit seiner Frau gewichen. Aber immer noch steht Bewegung auf dem Wochenplan – bis zu vier Mal. Erst recht, wenn große Wettkämpfe anstehen, an denen er teilnehmen will – so wie die Hallen-Europameisterschaften der Senioren im polnischen Torun im März. „Es ist eine Frage des Willens“, sagt er. Der unbedingte Wille wurde belohnt: Mit der Staffel besiegte er die Vorjahressieger aus Polen und nahm die Goldmedaille mit nach Hause, als Einzelkämpfer landete er auf Platz 13. Wenn es nach ihm geht, läuft er weiter vorne mit: Es spreche im Moment nichts dagegen, auch noch mit 90 mitzulaufen.