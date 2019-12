Reittherapie in Wermelskirchen : Vom Frieden auf dem Rücken der Pferde

Reittherapie in Wermelskirchen

Halzenberg Ursula Weishaupt hat viel von ihren Pferden gelernt. Weil sie um die heilende Wirkung der Vierbeiner weiß, ist sie Reittherapeutin geworden.

Amira trottet gemütlich durch den weichen Sand. Als wisse die Haflinger-Stute um ihre wertvolle Fracht, bewegt sie sich ruhig und konzentriert. Das Mädchen auf ihrem Rücken strahlt – und auch Ursula Weishaupt lächelt. „Pferde sind ein Spiegel deiner eigenen Seele“, sagt sie dann und blickt ihrer Stute und dem Mädchen nachdenklich hinterher. Sie selbst hat diese Erfahrung oft gemacht. „Die Pferde sind von ihrem Naturell aus erstmal ganz offen und freuen sich über die Aufmerksamkeit“, erzählt die erfahrene Reiterin, „aber wenn du gestresst und zickig in den Stall kommst, dann spiegeln sie dir schnell dein eigenes Verhalten.“ Ursula Weishaupt kennt diese Momente, in denen ihr Amira oder ihre braune Stute Beauty ganz klar zu verstehen geben: „Beruhig dich, sonst wird das hier heute nichts.“ Und nicht selten halfen die beiden stolzen Tiere ihrer Reiterin auf diese Weise, zur Ruhe zu kommen. „Ich habe so viel gelernt von meinen Pferden“, erzählt sie, „und ich lerne immer noch.“