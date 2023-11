Rettungsschwimmer in Wermelskirchen DLRG empfängt Hobby-Volleyballer aus ganz NRW

Wenn die Rettungsschwimmer der DLRG nicht gerade an Beckenrändern oder Stränden die Wasseraufsicht übernehmen, sind sie in Wermelskirchen auch für die Geselligkeit im Einsatz: Zum 22. Mal richtete die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DRLG) in Wermelskirchen am vergangenen Wochenende ein Volleyballturnier aus.