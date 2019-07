Drei Musikveranstaltungen in Wemelskirchen : Volles Programm im Haus Eifgen

„The Bluesanovas“ eröffnes das Programm am Haus Eifgen am Freitag. Foto: The Bluesanovas

Wermelskirchen Der musikalische Kalender im Haus Eifgen für die nächsten Tage lässt sich sehen: Mit einer Blues-Party am Freitag, einem Rock-Konzert einer italienischen Frauenband am Samstag und der wiederkehrenden Jazz-Matinee am Sonntag gibt es ein volles und abwechslungsreiches Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Viktor Marinov Von Viktor Marinov Autorendetails aufklappen Viktor Marinov (vima) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, aktuell im Einsatz im schönen Wesel. zum Autorenprofil

Die ersten Takte für das Wochenende kommen von „The Bluesanovas“. Blues und Boogie gibt es von der vierköpfigen Band, die ihren Stil selbst ungewöhnlich für das Genre als „explosiv“ bezeichnet. „Die beste Hoffnung in der neuen Generation von Deutschen Blues-Bands“, schreiben die Musiker selbstbewusst auf der eigenen Homepage. Besucher können das am Freitag, 19. Juli, ab 20 Uhr überprüfen.

Auf Blues folgt am Samstag Rock. „Strange Kind of Women“ heißt die Gruppe, die ab 21 Uhr ihr Konzert spielt und in vielen Hinsichten eine Besonderheit ist. Die fünf Frauen aus Mailand bilden die einzige ausschließlich weibliche Tribute-Band von „Deep Purple“ in Europa. Zu ihrem Musikarsenal gehört die Hammond-Orgel, eine elektromechanische Orgel mit zwei Klaviaturen, die sich für Rock-Klänge besonders gut eignet. Die größten Hits von „Deep Purple“ werden dazu von den Italienerinnen mit Gitarren, Schlagzeug und Vokalen präsentiert.