Kinderschutzbund in Wermelskirchen Volles Haus beim Kinderschutzbund

Hier stöbert am Mittag auch Birgit Matic: „Ich finde es richtig, dass gut erhaltene Kleidung eine zweite Chance bekommt, statt im Kleidercontainer zu landen“, sagt sie. Deswegen gefällt ihr der Second-Hand-Gedanke, und deswegen kommt sie auch gerne im Kleiderladen vorbei. „Ein Vorteil ist auch, dass gebrauchte Kinderkleider schon oft gewaschen wurden und für Kinder mit Allergien deswegen besonders gut geeignet sind“, sagt Doris Pankonin, die ebenfalls im Geschäft stöbert. In den vergangenen Jahren hätten immer mehr Wermelskirchener den Weg in den Laden gefunden, die aus Überzeugung auf gebraucht Kleidung setzen, sagt Ludwig Fein. „Wir freuen uns darüber“, bekundet der Vereinsvorsitzende. Genauso willkommen seien aber auch all jene, die aus finanziellen Gründen im Kleiderladen einkaufen. „Wir fragen nicht nach den Gründen“, sagt Fein. Gerade hat ein Vater Schuhe für sich und eine Hose für seinen Sohn gefunden und bezahlt eilig an der Kasse, bevor er weitereilt. Andere kommen zum „Tag der offenen Tür“ mit viel Zeit in den Kleiderladen. „Wir freuen uns, dass heute auch Kinder da sind“, sagt Ludwig Fein und deutet auf das Glücksrad. Dann ergänzt er lächelnd: „Wir sind schließlich der Kinderschutzbund, da soll ruhig ein bisschen Leben in die Bude kommen.“