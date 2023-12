Konzert Wermelskirchen Volles Haus beim Jugend-Jingle-Bells in der Katt

Etwa, als Michelle mit „Santa Baby“ loslegte – die swingende Liebeserklärung an den Mann in Rot-Weiß von Eartha Kitt kam wunderbar an und war ein gelungener Auftakt für einen schönen Abend. Die Atmosphäre war wirklich wie in einem Club, nur der Geruch nach Glühwein machte deutlich, dass es sich um eine vorweihnachtliche Veranstaltung handelte. Gut, und die Nikoläuse hinter der Theke waren auch kaum anders zu deuten…