Kino nach Corona-Schließung : Volles Haus beim Neustart im Film-Eck

Gelungener Neustart im Film-Eck: Zur Wiedereröffnung nach der Corona-Pause kamen am Freitagabend viele Besucher. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Nach fast drei Monaten Corona-Pause konnten Klaus und Christel Schiffler am Freitagabend endlich wieder ihr Kino für die Öffentlichkeit öffnen. Viele Besucher hatten die Wiedereröffnung des Film-Ecks bereits ungeduldig erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Als Klaus Schiffler pünktlich um 19.30 Uhr die großen Türen öffnet, stehen die ersten Gäste bereits vor dem Kino. „Endlich“, sagt Edda Kunkel „ich habe so darauf gewartet, dass das Kino wieder aufmacht.“ Gemeinsam mit Heidi Rehbold hat sie sich Tickets für den Abend gesichert.

Nach fast drei Monaten Zwangspause öffnen Klaus und Christel Schiffler das Film-Eck wieder. Die Lockerungen der Coronaschutzverordnung macht den Betrieb wieder möglich machen. Die Wermelskirchener freuen sich, dass die Kinokultur zurückkehrt. 77 Reservierungen bei 93 Plätzen zählt Christel Schiffler, die bereits ihren vertrauten Platz hinter der Kasse eingenommen hat. „Es wird voll“, sagt sie.

Info Filme und Theater im Film-Eck Kino Das Kino öffnet freitags bis montags unter Corona-Bedingungen. Der Eintritt kostet fünf Euro, montags vier Euro. Reservierungen sind telefonisch unter 02196 - 6173 möglich. Weitere Infos gibt es unter www.film-eck.de Theater Der Kulturverein kehrt am Donnerstag, 10. September, um 20 Uhr ins Kino zurück – mit „Welcome Home, Elvis“. Dann präsentiert Hajo Mans Musik und Erinnerungen rund um Elvis Presley. Tickets kosten 18 Euro. Reservierungen per Mail an pscheben@web.de oder unter Telefon 02193 - 2694.

Aber Klaus und Christel Schiffler haben vorgesorgt, damit alles klappt. Enkel Phil und Schwiegertochter Anja sind mit im Einsatz. Sie erklären die Einbahnregelung, helfen im Saal beim Verkauf von Getränken und Snacks und beantworten Fragen. „Es ist alles etwas komplizierter als sonst“, sagt Edda Kunkel, als sie gebeten wird, ihre Daten auf einem Vordruck zu hinterlassen, „aber Hauptsache, wir dürfen wieder in unser Kino.“ Angst vor einer Infektion habe sie nicht. Sie halte sich an alle Hygieneregeln und halte nichts von Panik.

Inzwischen reihen sich die Besucher in einer kleinen Schlange am Kino. Sie warten an ihren Markierungen, bevor Christel Schiffler ihnen die Eintrittskarte aushändigt, die Besucherliste vorlegt und nehmen dann die Einbahnstraße Richtung Saal. Hier sitzen bereits Michel und Ingrid Gelen mit ihren Kindern Johanna und Jonathan. „Wir freuen uns über diesen Kinoabend“, sagt Michel Gelen. Sohn Jonathan ergänzt: „Wir gehen immer dann ins Kino, wenn uns ein Film interessiert“, sagt er. Umso mehr habe sich die Familie gefreut, dass „Das geheime Leben der Bäume“ auf dem Spielplan steht. „Wir wussten nicht genau, was uns erwartet“, sagt Michel Gelen, „aber jetzt fühlt sich hier alles wieder wie Kino an.“

In der letzten Reihe sitzen Andrea und Christoph Peters. „Wir haben immer geschaut, wann das Kino wieder öffnet“, erzählt die Stammkundin, die sich gerne an jene Zeiten erinnert, als das Kino einer der wenigen kulturellen Orte in der Stadt war, an denen auch ihr Hund willkommen war. „Wir freuen uns, dass es weitergeht“, sagt Christoph Peters, „und an die neuen Bedingungen haben wir uns schnell gewöhnt.“

Das geht den meisten Besuchern so. Getränke und Snacks gibt es nur im Saal. Sobald Besucher ihren Platz verlassen, müssen sie die Maske tragen. Durch die Einbahnstraße werden Begegnungen vermieden. Klaus Schiffler hat seinen angestammten Platz hinter dem Tresen eingenommen. „Ich bin überrascht“, sagt er, „wir dachten, wir würden hier heute Abend alleine sitzen.“

Stattdessen sind die Wermelskirchener in ihr Kino zurückgekehrt – und machen damit auch dem Besitzer-Ehepaar für ihren großen Einsatz ein Kompliment. Während der Schließzeiten haben die beiden geplant und gebaut, um das Kino auf die Wiedereröffnung vorzubereiten. „Am Ende hatten wir dann trotzdem noch alle Hände voll zu tun“, sagt Klaus Schiffler, „aber jetzt läuft alles wie an einem normalen Kinoabend“. Sie seien gelassen, weil die Coronaschutzverordnung aktuell keine besonderen Auflagen für Kinobetreiber definiere – solange abseits der Plätze der Abstand gewahrt, Masken getragen werden und sich die Besucher in die vorbereiteten Listen eintragen.