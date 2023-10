Tanznachmittag in Wermelskirchen Volle Tanzfläche beim ersten Schwof im Haus der Begegnung

Während die einen über die Tanzfläche wirbeln, sitzen die anderen am Rand und genießen die Geselligkeit. „Ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst tanzen“, erzählt Hildegard Massenstein, „aber ich genieße den Nachmittag.“ In einer heiteren Damenrunde schunkeln sie, stimmt gelegentlich in vertraute Lieder ein und freut sich über die Geselligkeit. „Damals in der Tanzschule haben wir die ganzen Schritte gelernt“, erinnert sie sich an ihre Jugend. Und schon sind die Damen in einem fröhlichen Gespräch und in alten Erinnerungen versunken.